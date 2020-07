Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1.030 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta un nou record de cazuri zilnice de la confirmarea epidemiei de COVID-19 in Romania. Bilantul a ajuns astfel la 40.163 de persoane infectate. Totodata, 27 de persoane au decedat - 2 fiind…

- Alte 994 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, un nou record de cazuri zilnice raportate de la debutul epidemiei de COVID-19 in Romania. Bilantul este de 39.133 de persoane infectate. De asemenea, 36 de persoane au decedat, un alt record negativ, numarul…

- UPDATE: Numar record de noi cazuri de coronavirus, in Romania! Alte 777 de noi imbolnaviri au fost raportate joi in Romania, bilanțul ajungand la 35.003, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, sambata, un nou record in ceea ce privește numarul de imbolnaviri. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 698 de noi cazuri de COVID-19. Potrivit GCS, pana sambata, in Romania au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Pana sambata, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 32.079 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 698 noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 1.871 persoane diagnosticate…

- Cinci persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), in ultimele 24 de ore, numarul celor confirmati fiind in scadere, iar alte zece au fost externate, a informat, marti, Prefectura Suceava. Potrivit sursei citate, in SJU Suceava se afla internati, in prezent,…

- Romania a ajuns la 25.697 de cazuri de COVID-19, dupa ce au fost confirmate 411 cazuri noi. Bilantul deceselor a ajuns la 1.579, iar la Terapie intensiva se afla 186 de pacienti.Din cele 25.697 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19, 18.181 au fost declarate vindecate și externate. Pana…

- 26.04.2020 - Romania a depașit pragul de 11.000 de cazuri confirmate de coronavirus și a trecut de 600 de decese. Cel mai mare focar din țara: Suceava, cu peste 2.400 de cazuri confirmate și cu municipiul reședința de județ și comunele din jur in carantina totala.