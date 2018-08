Stiri pe aceeasi tema

- Munca peste hotare nu inseamna numai venituri mari si o viata mai buna, inseamna si drame despre care nimeni nu vorbeste pentru ca doare. Mii de cazuri Sindromul Italia” au fost inregistrate la Clinica Socola din Iasi, potrivit unui material din campania #roMania a cotidianului Gandul.

- Romanii care sunt plecați peste mari și țari sa munceasca inchiriaza, in momentul in care se intorc in Romania, mașini mult mai scumpe decat cele alese de strainii care-și petrec concediul in țara noastra. Enterprise Romania a publicat un studiu conform caruia romanii care se intorc acasa aleg sa inchirieze…

- Romanii care muncesc in strainatate si se intorc vara in tara vor sa inchirieze, in general, masini mai scumpe comparativ cu cele pe care le prefera strainii care vin sa-si faca concediile in tara noastra, reiese dintr-un studiu publicat miercuri de compania de inchirieri auto Enterprise Romania.

- Timpii de asteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad, atat la intrarea in Romania, cat si la iesire, au crescut, sambata, unul dintre motive fiind acela ca romanii plecati la munca in strainatate se intorc acasa, in concediu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Statisticile arata ca Romania se depopuleaza intr-un ritm alert. Este a doua țara ca migrație dupa Siria, stat care se afla in plin razboi. Statisticile județene arata ca la inceputul anului populația stabila era in numar de 461.832 de persoane, in scadere cu peste 2000 de persoane, fața de 1 iunie…

- ♦ Compania cu afaceri de 373 de milioane de euro in 2017 are in derulare un proiect de investitii de 22 de milioane de euro in fabricile din Timisoara si Brasov ♦ Ursus Breweries are peste 1.400 de angajati si detine trei fabrici si o microberarie in Cluj-Napoca.

- La inceput, banii trimisi acasa de romanii plecati in strainatate erau folositi pentru a ajuta familiile ramase in tara, dar in ultimul timp tot mai multi folosesc acesti bani pentru investitii si mici afaceri, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu.

- 950 de lei (putin peste 200 de euro) ar putea primi unul dintre parintii plecati la munca in strainatate, pentru un drum dus-intors acasa. Prevederea se regaseste intr-o propunere legislativa initiata de senatorul PNL Eleonora Carmen Harau. "In Romania avem, in acest moment, un numar total de 97.645…