România, avertizată înainte de duelul infernal cu Germania - Toată miza nemților va fi pe fotbalul ofensiv România se afla în fața importantului test cu Germania, din preliminariile pentru Mondialul de Fotbal din 2022. Tricolorii sunt avertizați înainte de partida de la Hamburg: gazdele vor miza totul pe cartea ofensiva, iar obiectivul va fi încântarea publicului german.



Vineri, de la ora 21:45, Germania și România se vor întâlni într-un meci contând pentru Grupa J a preliminariilor pentru CM 2022. Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro.



Unul dintre oamenii de baza de la Chelsea, Antonio Rudiger îi avertizeaza pe tricolori:… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

