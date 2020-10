Problemele se țin lanț de naționala de fotbal a Romaniei. Cu moralul la pamant dupa ultimele doua rezultate nefaste, 1-2 cu Islanda in barajul pentru Euro 2021 și 0-4 cu Norvegia, in Liga Națiunilor, selecționerul Mirel Radoi a primit o veste proasta din partea staff-ului medical. Jucatorii Sergiu Hanca și Dragoș Grigore sunt accidentați și nu vor putea evolua, miercuri, cu Austria. “Inca o veste trista legata de indisponibilitați in lotul Romaniei. Dragoș Grigore și Sergiu Hanca au primit confirmarea medicala privind situația lor, in urma analizei staff-ului medical al echipei naționale, și ies…