- Romania a pierdut pe teren propriu, 0-1 cu Austria, in etapa a patra din Liga Națiunilor, iar „tricolorii” au trei infrangeri in ultimele trei partide. Romania continua seria neagra de meciuri in mandatul lui Mirel Radoi, ajungand la trei infrangeri, o victorie și un egal. Cu fostul fundaș pe banca,…

- ​Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, marti, ca selectionerul Mirel Radoi se bucura în continuare de sustinerea federatiei, în ciuda rezultatelor slabe din meciurile cu Islanda si Norvegia, informeaza News.ro."Ne doream foarte mult sa ne calificam, suntem tara gazda…

- Alexandru Crețu (28 de ani), surpriza lui Mirel Radoi pentru meciurile cu Irlanda de Nord (1-1) și Austria (3-2) din Liga Națiunilor, evolueaza de doi ani in Slovenia, la Maribor. In perioada in care aparținea de Poli Iași, mijlocașul și-ar fi dorit sa ajunga la FCSB, insa cluburile n-au ajuns la un…

- Romania este lider in Liga Națiunilor dupa primele doua meciuri, 1-1 cu Irlanda de Nord și 3-2 cu Austria, iar in jocul „tricolorilor” se vede o schimbare de la venirea lui Mirel Radoi. Noul selecționer este neinvins pe banca naționalei, iar suporterii Romaniei au din nou speranțe pentru o calificare…

- George Ogararu (40 de ani), fost fundaș dreapta la echipa naționala, a analizat, in direct la GSP Live, victoria entuziasmanta reușita de Romania in Austria, scor 3-2, in Liga Națiunilor. Incantat de jocul prestat de „tricolori” in Austria, fostul internațional a ținut sa-l laude pe Mirel Radoi, fostul…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, l-a laudat pe Mirel Radoi, selecționerul Romaniei, dupa victoria „tricolorilor”, scor 3-2 cu Austria, din Liga Națiunilor. AICI ai toate detaliile despre meciul Austria - Romania! „Am spus ca Radoi va ajunge un mare antrenor. Va deveni un foarte bun antrenor,…

- Mario Camora s-a luptat ani la rand cu birocrația din Romania, iar intr-un final a devenit cetațean roman cu acte in regula și poate fi convocat de Mirel Radoi pentru barajul cu Islanda. Romania are mari probleme in flancul stang al defensivei, iar Camora poate deveni un titular incontestabil pentru…

- Prin selecția facuta pentru „dubla” cu Irlanda de Nord și Austria, Mirel Radoi va incerca sa joace un 4-4-3 in care nu va miza pe extreme, ci pe creativitatea și calitațile tehnice ale jucatorilor sai. Romania va debuta sub comanda lui Mirel Radoi pe 4 septembrie, cu Irlanda de Nord, in Liga Națiunilor.…