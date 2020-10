România – Austria 0-1, în Liga Națiunilor. „Tricolorii” au pierdut al treilea meci la rând Naționala de fotbal a Romaniei, a fost invinsa, pe teren propriu, de reprezentativa similara a Austriei, scor 0-1, in Grupa 1, Liga B, a Ligii Natiunilor, intr-un meci disputat miercuri seara pe stadionul „Ilie Oana”, din Ploiești. Prima ocazie a meciului i-a aparținut lui Razvan Marin. Mijlocașul roman a șutat din afara careului, dar portarul Pervan a reținut fara emoții. Replica oaspeților a venit in minutul 21. Gregoritsch a trimis in transversala o minge centrata de Lainer. Inainte de pauza, tricolorii au luat cu asalt poarta adversa, dar Maxim și ulterior Alibec nu l-au putut invinge pe portarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

