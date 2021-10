Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 20 de milioane de infecții cu COVID-19 s-au inregistrat pana acum in Europa de Est. Totodata, in Romania, o persoana moare la fiecare 5 minute, scrie Reuters. Totodata, in aceasta regiune sunt...

- Numarul cazurilor de coronavirus din Europa de Est va depasi in curand pragul de 20 de milioane, potrivit unui bilant publicat duminica de agentia de presa Reuters, in contextul in care aceasta regiune se confrunta cu cea mai grava situatie epidemiologica de la inceputul pandemiei de COVID-19, iar campaniile…

- In Romania o persoana moare de COVID-19 la fiecare cinci minute, arata Reuters intr-o analiza potrivit careia numarul cazurilor de coronavirus din Europa de Est va depasi in curand pragul de 20 de milioane. Aceasta regiune se confrunta cu cea mai grava situatie epidemiologica de la inceputul pandemiei,…

- Serbia va introduce obligativitatea unui ‘permis de sanatate’ COVID-19 pentru accesul in restaurante, cafenele si baruri dupa ora 22.00, a anuntat miercuri premierul sarb Ana Brnabic, in contextul in care tara se confrunta cu o agravare a situatiei legate de infectarea cu coronavirusul, transmite Reuters…

- Raed Arafat, șeful DSU, a afirmat ca sunt pacienți cu coronavirus care nu merg la spital de teama ca acolo li se face mai mult rau sau care, odata ce ajung la spital, refuza tratamentul propus de medici. Raed Arafat atrage atentia: “Bolnavii de covid ajung tardiv la spital pentru ca au auzit ca oxigenul…

- Ungaria a oferit Romaniei ajutor pentru tratarea pacientilor COVID-19, a anuntat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in timp ce Romania se confrunta cu un numar record de noi infectari si cu o criza de paturi la ATI, transmite Reuters.”Ministrul de externe Peter Szijjarto a oferit sprijin…

- O persoana moare in prezent din cauza COVID-19 la fiecare doua minute in Iran, a declarat luni televiziunea de stat iraniana, in conditiile in care cea mai afectata tara din Orientul Mijlociu de pandemia de coronavirus a raportat un nou record zilnic de 588 de decese asociate COVID-19, relateaza…

- O persoana moare in prezent din cauza COVID-19 la fiecare doua minute in Iran, a declarat luni televiziunea de stat iraniana, in conditiile in care cea mai afectata tara din Orientul Mijlociu de pandemia de coronavirus a raportat un nou record zilnic de 588 de decese asociate COVID-19, relateaza…