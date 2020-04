Greta Garbo – diva însingurată

Garbo a ales singurătatea, poate și pentru faptul că a fost urmărită obsesiv pe tot parcursul vieții. “Niciodată nu am spus că vreau să stau singură, ci doar că vreau să fiu lăsată singură, e o mare diferenţă, spunea Garbo, întrebată fiind în legătură cu citatul ei celebru “I want to be alone!”. S-a retras, așadar, în plină glorie,… [citeste mai departe]