- Ministrul de externe, Serghei Lavrov a declarat ca, Rusia nu este pregatita sa astepte pentru totdeauna ca Statele Unite si NATO sa raspunda cererilor privind securitatea si ca doreste un raspuns detaliat la fiecare propunere a Rusiei. La conferința sa anuala de presa, diplomatul de top al Rusiei, a…

- Miniștrii de Externe din țarile UE au o reunine neoficiala in zilele de joi și vineri in orașul Brest (Franta). Romania este reprezentata de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. Una dintre temele in discuție este pregatirea unui summit UE – Uniunea Africana. Acest summit ar urma sa se desfașoare…

- Romania poate intra in Schengen in anul 2022, chiar in prima jumatate a anului. Ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, a facut un anunț in acest sens, in contextul lansarii Președinției franceze a Consiliului UE. Președinția franceza va dura șase luni. „In aceste sase luni vom depune toate…

- China vrea sa trimita și ea trupe in Kazahstan, dupa ce Rusia a trimis deja peste 2000 de militari. Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a avut o discuție prin telefon cu omologul sau kazah, Mukhtar Tileuberdi. Cu acest prilej, oficialul chinez a exprimat dorința Chinei de a ajuta Kazahstanul sa…

- Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a fost reales, vineri, de catre Adunarea Generala a ONU, ca membru al Comisiei de Drept Internațional (CDI), pentru un al doilea mandat, care se va desfașura in perioada 2023-2027.

- Bogdan Aurescu a declarat, duminica, la un post TV, ca este nevoie de un progres in cadrul programului Visa Waiver.“Avem nevoie de progres in acest dosar si avem nevoie de sprijinul partii americane, ca pana la urma este vorba de un obiectiv comun, asa cum este el trecut si in declaratia comuna privind…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, printre temele discutiei aflandu-se provocarile actuale de securitate din regiunea Marii Negre, precum si subiectele prioritare de pe agenda aliata, inclusiv in perspectiva reuniunii…

- Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat, luni, ca ii va informa pe sefilor diplomatiilor europene, reuniti la Luxemburg, despre criza alimentarii cu gaze naturale din Republica Moldova si ii va ruga sa ajute Chisinaul sa depaseasca aceasta situatie, potrivit Agerpres.…