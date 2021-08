România are una dintre cele mai mari rate de inflație din Uniunea Europeană Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a urcat in iulie la 2,5%, de la 2,2% in luna precedenta, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Polonia, Ungaria, Lituania si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu situatia din iunie 2021, rata anuala a inflatiei a scazut in noua state membre, a ramas stabila in doua si a crescut in 16 tari. In randul acestora din urma se regaseste si Romania, unde rata anuala a inflatiei a urcat pana la 3,8% in iulie, de la 3,5% in iunie. Comparativ, in iulie 2020 rata anuala a inflatiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

