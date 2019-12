România are una din cele mai mici și mai îmbătrânite flore aeriene din UE Flota aeriana a Romaniei este una din cele mai vechi și mai imbatranite din Uniunea Europeana, mai mult de o treime din cele 62 de avioane ale țarii noastre avand o vechime de peste 20 de ani, arata datele publicate de Eurostat cu ocazia zilei internaționale a aviației civile, potrivit Agerpres. Flota aeriana a Romaniei reprezinta 0,9% din totalul flotei UE.Companiile de transport aerian din Uniunea Europeanaaveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane utilizate pentru transportulde pasageri sau marfa. Aproape o cincime din aceasta flota (1.312 avioane sau20%) era operata de companii cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

