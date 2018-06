Romania are un obiectiv ambitios in privinta abandonului scolar: o rata de 11,3% in 2020! La ce baza ne raportam?

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 15 iunie, de la ora 21.00, Tudor Chirila, Eugen Caminschi, Gelu Ionescu, Lucian Cioarga și Dan Opriș vor urca pe scena Anturaj, pentru un concert acustic nemaipomenit și o seara plina de emoție! „Ți-am promis o vara frumoasa, plina de cantari pentru suflet, cum ne plac tuturor”,…

- Padurile merita protejate si iubite, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis marti, de Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator, precizand ca lucrurile s-au imbunatatit un pic in privinta defrisarilor, dar mai este mult de lucru, informeaza Agerpres. Seful statului a participat,…

- Autostada Sudului ar urma sa aiba 550 de kilometri. „Este un proiect important pentru foarte mulți investitori care au investiții mari in zona, ma refer in primul rand la Craiova. Va duce la creșterea potențialului turistic in Defileul Dunarii și va asigura accesul facil la stațiunile…

- Daca vrei sa iti faci o fabrica, sa stii exact unde o poti amplasa din punctul de vedere al accesului la gaze, energie sau apa. Dincolo de infrastructura sau educatie, care sunt probleme majore, omul de afaceri atrage atentia ca lipsa de baze de date nationale actualizate este nepermisa in ziua de azi.

- Programele anterioare de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli, respectiv de distribuire a laptelui in scoli, se unifica in "Programul pentru Scoli", sub aceleasi reguli si principii de implementare, incepand cu anul scolar 2017 - 2018, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Romania ramane o tara a decalajelor profunde, care atrag dupa ele discriminari dureroase, cu consecinte pe termen lung atat in ceea ce priveste viata copiilor, cat si in ceea ce priveste societatea in ansamblul ei. Astfel, la nivel national, rata de parasire timpurie a scolii este de 26,6% in zonele…

- Ziua Veteranilor de Razboi va fi marcata vineri, de la ora 11, la Monumentul Crucificarii din fața Catedralei Mitropolitane. Ziua de 27 aprilie a fost aleasa in urma cu 11 ani, prin hotarare de guvern, ca fiind cea in care sunt comemorați eroii romani cazuți in Al Doilea Razboi Mondial.…

- Evenimentul s-a desfașurat la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Arad, printr-un parteneriat coordonat de catre profesorul de istorie Carmen Golda. Despre momentul istoric au vorbit prof. dr. Doru Bogdan și președintele asociației, Teodor Mihuț. Ulterior, actrița Oltea Blaga și poeta Lucia Cuciureanu…