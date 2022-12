România are un nou port maritim la Dunăre, după finalizarea modernizării Portului Isaccea La cele patru porturi romanești de pe sectorul Dunarii Maritime, Sulina, Tulcea, Galați și Braila, se adauga din ianuarie 2023 un nou port cu capacitate de operare portuara semnificativa, Portul Isaccea, care in urma lucrarilor de dezvoltare iși dubleaza capacitatea de operare portuara, pana la 400.000 de tone de marfuri anual. Compania naționala Administrația Porturilor Dunarii Maritime (APDM) din Galați a finalizat recepția lucrarilor in valoare de 18 milioane de lei, din care 15 milioane este finanțarea europeana obținuta prin Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru modernizarea infrastructurii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

