- Romania inregistreaza 585 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 35 de judete si Bucuresti, cu sase mai putine fata de saptamana precedenta, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din totalul focarelor care erau…

- Un numar de 591 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi la nivel national, in scadere fata de saptamana precedenta cand s-au consemnat 602 focare, conform informatiilor publicate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din numarul…

- Conform ultimei raportari facute de catre Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), județul Maramureș figureaza cu doar un singur focar activ de pesta porcina africana la porcul domestic, fiind printre ultimele județe din țara la acest capitol. La nivel național,…

- Crește numarul de cazuri de pesta porcina africana la nivelul județului Gorj. Potrivit ANSVA Gorj, in prezent la nivel național sunt active un numar de 476 de focare pesta porcina africana (PPA), din care 6 focare in exploatații comerciale și 6 focare in exploatații comerciale de tip A, fiind afectate…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana (PPA), active la ora actuala in Romania, este de 476, din care sase focare in exploatatii comerciale si sase focare in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate 62.516 de porcine, arata datele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Numarul focarelor active de pesta porcina africana a urcat la 236 in ultima saptamana, de la 170 in raportarea din 23 iulie, fiind afectate 46.730 de porcine, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). "La data de 29.07.2021 sunt active…

- Pesta porcina africana (PPA) continua sa se extinda in Salaj, județul nostru fiind pe locul al treilea la nivel național ca numar de cazuri active. Astfel, peste 170 de focare de pesta porcina africana erau active (la sfarșitul saptamanii trecute)la nivel național, in timp ce in Salaj conform ultimului…

- Un numar de 170 de focare de pesta porcina africana sunt active in Romania, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), remis, vineri.Dintre acestea, doua focare sunt in exploatatii comerciale si doua focare in exploatatii comerciale…