- Cozi la benzinariile din țara: Prim-ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la stațiile de alimentare cu carburant Cozi la benzinariile din țara: Prim-ministrul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la stațiile de alimentare cu carburant Controale „ample” au fost…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la nivelul Guvernului, task-force-ul pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe continua monitorizarea situației cetațenilor romani din Ucraina și a convocat celula de criza inter-instituționala…