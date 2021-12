Stiri pe aceeasi tema

- Inca 4 cazuri cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania, in urma secvențierilor efectuate la Institutul National de Cercetare -Dezvoltare „Cantacuzino”, anunța autoritațile sanitare.

- Trei sportivi din lotul de 28 repatriați din Africa de Sud au fost confirmați cu COVID-19 in urma probelor recoltate in ziua a opta de catre DSP Maramureș, anunța Ministerul Sanatații, citat de Digi24 . „Trei dintre probele de control recoltate in ziua a 8-a de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș…

- Trei dintre probele de control recoltate in ziua a 8 a de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș de la cei 28 sportivi repatriați din Africa de Sud au fost pozitive pentru infectia cu SARS CoV-2, a transmis, marți, Ministerul Sanatații printr-un comunicat de presa. Sportivii au fost repatriați…

- Trei dintre probele de control recoltate in cea de-a opta zi, de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș, de la cei 28 sportivi repatriați din Africa de Sud au fost pozitive pentru infectia cu SARS-CoV-2. Cele 3 probe vor fi trimise pentru secvențierea tulpinii virusului la Institutul National…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a convocat la Guvern pe Alexandru Rafila, Raed Arafat și Adriana Pistol. Unul din cazuri este asimptomatic, celalalt are simptomatologie ușoara. Primele doua cazuri de infecție cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania. Institutul Național de…

- Doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate in Romania la persoane repatriate din Africa de Sud, a anunțat sambata seara Ministerul Sanatații. Institutul Național de Sanatate Publica ...

- Joi, 2 decembrie 2021, au fost confirmate primele doua cazuri de imbolnaviri cu tulpina Omicron in Romania. „Procesul de secvențiere a genomului pentru tulpina OMICRON se realizeaza in mai multe etape, pe parcursul mai multor zile. In urma primelor teste, la doua dintre cele 3 persoane testate exista…

- Chiar daca un numar relativ mic de persoane sunt la risc de infecție sau deces, daca rata de infecție este mai mare, aceste persoane ajung sa fie infectate la un moment dat pentru ca virusul circula foarte repede prin populație, a atras atenția expertul, la Realitatea PLUS. In schimb, spune el, se pare…