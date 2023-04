Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi seara, 6 aprilie, la TVR Info, ca unul dintre jaloanele din PNRR pe care Romania trebuie sa le realizeze in 2023 se refera la sustenabilitatea sistemului bugetar, iar acest lucru inseamna fie reducerea salariilor bugetarilor, fie reduceri…

- Comisia Europeana a acordat, pana acum, peste 150 de miliarde de euro statelor membre, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, in putin peste doi ani de la creare, stimuland reforme si investitii transformatoare in tarile beneficiare. Pentru cresterea transparentei functionarii mecanismului,…

- Romania este pe cale sa piarda 2,8 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), respectiv 700 de milioane de euro dupa ce a intarziat sa indeplineasca mai multe jaloane din cererea de plata numarul 2, iar alte 2,1 miliarde de euro dupa ce a inregistrat o creștere economica…

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila, anunta Ministerul Finantelor. Ministerul Finantelor precizeaza ca decizia este determinata de stabilizarea datoriei publice si implementarea unor politici menite sa asigure…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, Cristian Ghinea, a declarat ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu se blocheaza, „dar reformele nefacute vor costa bani”, iar Guvernul trebuie sa se trezeasca „inainte sa pierdem miliarde”. „USR avertizeaza ca Romania pierde…

- ”Indicatorul datorie guvernamentala calculat in conformitate cu metodologia Uniunii Europene, pe baza datelor preliminate, exprimat ca procent in PIB, se situeaza la nivelul de 47,2% din PIB, la sfarsitul lunii decembrie 2022. Conform metodologiei Uniunii Europene ponderea datoriei guvernamentale in…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan i-a acuzat pe foștii miniștri ai USR ca au intocmit fantezist programul pentru acordarea de fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliența, dar salvarea a venit insa de la șeful statului."Solicitarea Președintelui Romaniei, domnul Klaus ...

- Romania va avea acces la 1,39 miliarde de euro pentru investiții in eficiența energetica și imbunatațirea infrastructurii energetice, conform europarlamentarului Dan Motreanu. Acesta spune ca a votat, in Parlamentul European, planul REPowerEU de reducere a dependenței energetice fața de Rusia. Fondurile…