România are șansa să transforme dezavantajele gradului scăzut de digitalizare a societății în oportunități Romania ocupa ultimul loc in clasamentul european al gradului de digitalizare a societații și economiei. Totuși, in 2023, țara noastra are șansa sa transforme in oportunitate gradul scazut de digitalizare a societații și economiei, indica datele interne ale Connections Consult. „Romania are șansa construcției unei infrastructuri digitale plecand de la un nivel actual scazut, ceea ce ne poziționeaza foarte bine, in raport cu obiectivele UE pentru 2030. Intotdeauna – inclusiv in IT&C – construcțiile proiectate de la un nivel precar au șanse sa fie mult mai stabile și mai sanatoase decat cele grefate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa ultimul loc in clasamentul european al gradului de digitalizare a societatii si economiei, dar anul viitor are sansa sa transforme in oportunitate gradul scazut de digitalizare a societatii si economiei, potrivit Connections Consult, companie listata pe piata AERO a BVB, potrivit news.ro.…

- Prețul benzinei in stațiile din Romania a coborat sub 6,5 lei/litru, la nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei de catre Rusia, iar cel al motorinei s-a mai temperat, dar nu sub cota de inainte de conflict. Potrivit Plinul.ro, cel mai mic preț al benzinei standard in Romania este de 6,91 lei pe litru,…

- Prețul benzinei in stațiile din Romania a coborat sub 6,5 lei/litru, la nivelul de dinaintea invaziei Ucrainei de catre Rusia, iar cel al motorinei s-a mai temperat, dar nu sub cota de inainte de conflict, conform Adevarul. Diminuarea prețului vine chiar și in contextul embargoului impus țițeiului…

- Duminica a aparut cel mai recent sondaj CURS, in care PSD are 34%, PNL - 24%, AUR - 12%, iar USR - 9%. Deși sondajele sunt intotdeauna o fotografie de moment, iar piața politica de la noi este foarte volatila, merita menționata stabilitatea clasamentului ultimului an, precum și faptul ca USR este…

- Ministrul Apararii Angel Tilvar a afirmat, joi, ca Romania nu se teme ca va fi atacata, in contextul agresiunii ruse impotriva Ucrainei, insa sunt avute in vedere toate scenariile, iar folosirea armelor nucleare nu poate fi exclusa „teoretic”, dar i-ar placea sa creada ca asa ceva nu se va intampla.…

- Andrea Petrescu a pus in secna un moment de-a dreptul spectaculos in pielea istoricuului, scriitorului și revoluționarului roman Nicolae Balcescu. Un moment de excepție despre binele facut țarii in vremuri demult apuse, despre corupția și minicina de astazi, despre știința și cultura, despre neam și…

- Romania a subliniat impactul grav asupra securitatii si stabilitatii la nivel regional si global generat de agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei, precum si situatia de vulnerabilitate deosebita in care se afla Republica Moldova in acest context, in cadrul lucrarilor Sommet-ului Francofoni

- ”Connections (CC), grup de companii de transformare digitala, listat pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, a raportat venituri din exploatare de 25,2 milioane lei, pentru primul semestru al anului curent, in crestere cu 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Extinderea liniei de business…