Stiri pe aceeasi tema

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- Romania are Roast, cea mai așteptata competiție de roast a Romaniei a inceput la Antena 1! Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- Cele mai cunoscute nume ale stand up-ului romanesc, Micutzu, Cosmin Natanticu, Maria Popovici, Mincu, Cristi Popesco, Dan Franculescu, Catalin Bordea, Teodora Nedelcu, Radu Bucalae, Nelu Cortea și Teo Ionița iși unesc forțele in cea mai noua emisiune de la Antena 1, Romania are Roast. Doua echipe moderate…