- Numarul total al pensionarilor era, la sfarsitul lunii martie 2021, de 4.902.657 persoane, in scadere cu 41.097 persoane fata de perioada corespunzatoare a anului 2020 si cu 28.711 fata de sfarsitul lunii decembrie 2020, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Din total,…

- In ciuda promisiunilor ca acestea vor fi desființate, numarul pensiilor speciale a crescut! Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finalul lunii iunie 2021, de 9.659 persoane, in crestere cu 132 persoane fata de perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Casa Nationala…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finalul lunii iunie 2021, de 9.659 persoane, in crestere cu 132 persoane fata de perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Cei mai multi, respectiv 4.346, erau beneficiari…

- Pensionarii care primesc pensia pe card vor fi informati cand li se vireaza banii printr-un simplu e-mail, potrivit unui proiect initiat de deputati liberali, adoptat in sedinta de marti a Senatului, transmite Agerpres. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 263/2010…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5.099.000 persoane, in primul trimestru al anului, in scadere cu 24.000 persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie lunara a crescut in primul trimestru al anului cu 0,9% faṭa de trimestrul precedent, la 1.650 lei, arata datele publicate luni…

