- Rata de ocupare a populatiei din categoria de varsta 20-64 ani in Uniunea Europeana a atins in 2019 un varf de 73,1%, insa Romania se situeaza sub media din UE, cu o rata de ocuparea populatiei in varsta de munca de 70,9%, arata datele publicate marti de Eurostat. Statele membre care stau…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 0,7% in martie, in scadere comparativ cu 1,2% luna precedenta, si de 1,2% in Uniunea Europeana, de asemenea in declin fata de 1,6% luna anterioara, tarile membre UE cu cea mai ridicata inflatie fiind Ungaria, Polonia, Cehia si Romania, arata datele publicate…

- Florin Hozoc, directorul unei firme care importa imunoglobulina in Romania, a scris pe pagina sa de socializare, ca din partea statului roman nu ar fi participat nimeni la o consultare intre țarile membre UE in contextul epidemiei coronavirus.„Printr-un comunicat dat ieri publicitații, Comisia…

- Prețurile locuințelor din Romania sunt cu 26% mai mici fața de boom-ul imobiliar din 2007. Țarile UE in care propietațile s-au scumpit cu peste 80% Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, de la boomul imobiliar din 2007 și pana in 2019, exceptie facand doar sase state membre…

- Romania, intre țarile UE cu cele mai mari creșteri de prețuri, in februarie Țarile membre UE cu cea mai ridicata inflatie, in luna februarie, au fost Ungaria, Polonia, Cehia, Bulgaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei…

- Numarul cardurilor emise in Romania este aproape egal cu cel al populatiei, ridicandu-se la 18,2 milioane conform datelor publicate de BNR, fata de 19,53 milioane de rezidenti potrivit datelor Eurostat.

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…