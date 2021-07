Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile apartamentelor noi vândute pe piața din România au crescut cu 3,1% în 2020 fața de anul anterior, ajungând la o medie de 1.322 de euro/mp. Astfel, România se afla pe locul patru în topul celor 24 de țari analizate în cadrul raportului Deloitte Property…

- Pandemia a schimbat percepția romanilor privind traiul in mediul rural, iar 62% spun acum ca s-ar muta la țara, in anumite condiții, in decurs de un an sau doi, potrivit unul sondajului "Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat de Kantar, citat de Agerpres și news.ro.Conform…

- CFR Calatori recomanda oferta de calatorie Interrail Pass, ce va avea reduceri de 10% in luna iunie a.c., pentru ambele variante ale ofertei: Interrail Global Pass si Interrail One Country Pass, in contextul Anului European al Cailor Ferate, pentru vacante cu trenul in Europa la preturi atractive, a…

- Un numar de 28 de cetațeni romani au fost reținuți la granița Regatului Unit, in primele trei luni ale anului de cand libertatea de circulație a fost restricționata dupa finalizarea procesului de tranziție de dupa Brexit, arata datele Ministerului de Interne britanic, citate de publicația Politico .…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Aaylex System Group SA din Bucuresti intentioneaza sa preia compania Banvit Foods SRL din judetul Ialomita. (…) In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea notificata nu ridica obstacole semnificative…

- Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica…

- Departamentul de Stat al SUA a adaugat saptamana aceasta 116 tari pe lista consultativa „Nivelul patru: nu calatoriti”, din cauza pandemiei COVID. Pe lista a fost inclusa și Romania, alaturi de Marea Britanie, Canada, Franta, Israel, Mexic și Germania.