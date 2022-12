Stiri pe aceeasi tema

- Romania are pentru anul viitor un buget bazat pe o crestere economica de 2,8% si un deficit de 4,4 procente din produsul intern brut. Documentul nu prevede noi taxe si este structurat pe o inflatie de 9,6%. Reporter: Catalin Purcaru – Anul viitor veniturile bugetare sunt estimate la aproape 540 de miliarde…

- Incepand de anul viitor, angajații instituțiilor de stat vor beneficia de o creștere salariala de circa 16%. Totodata vor beneficia de creșteri mai mari, cei cu venituri mici, a declarat prim-ministra Natalia Gavrilița, in debutul ședinței Guvernului de miercuri. „Bugetarii vor beneficia de o creștere…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis miercuri un mesaj catre primari, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor Municipiilor din Romania, el afirmand ca indiferent de culoarea politica vor avea intreg sprijinul acestei coalitii de guvernare pentru a-si duce proiectele de investitii pana la capat.…

- Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o crestere economica de 2,8%, in conditiile in care socul economic provocat de pandemie este unul dintre cele mai semnificative din istoria recenta, se arata in Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 publicat marti de Ministerul Finantelor.…

- Proiectul bugetului pe 2023, publicat de Ministerul Finanțelor: Deficit de 77,9 miliarde lei și crestere economica de 2,8% Proiectul bugetului pe 2023, publicat de Ministerul Finanțelor: Deficit de 77,9 miliarde lei și crestere economica de 2,8% Proiectul Legii bugetului de stat pentru 2023 a fost publicat…

- Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o crestere economica de 2,8%, in conditiile in care socul economic provocat de pandemie este unul dintre cele mai semnificative din istoria recenta, se arata in Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 publicat marti de Ministerul Finantelor.…

- Proiectul de buget pentru anul viitor este configurat pe o crestere economica de 2,8%, in conditiile in care socul economic provocat de pandemie este unul dintre cele mai semnificative din istoria recenta, se arata in Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 publicat marti de Ministerul Finantelor,…

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca in 2023 bugetul alocat investitiilor va creste semnificativ, urmand sa fie de peste 110 miliarde de lei, fata de aproape 90 de miliarde de lei in acest an.