Stiri pe aceeasi tema

- E haos in Europa! Se instaleaza penurie la mai multe produse, dupa ce oamenii cumpara dezorganizat din magazine, speriați ca vine criza alimentara. In mai multe țari din Europa se petrece un fenomen similar celui din Romania, cand oamenii au „invadat” magazinele și au facut rezerve de ulei sau zahar.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a respins ”ferm”, joi, demersul vicepresedintelui Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a publicat pe o retea de socializare „o harta care atribuie, in mod fantezist, teritorii ale Ucrainei Romaniei si altor state vecine Ucrainei”. Potrivit…

- Criza europeana și mondiala in energetica poate deveni o oportunitate pentru Romania și alte țari, care ar avea ca efect fortificarea, in masura deplina, a independenței și securitații sale energetice. La aceasta concluzie au ajuns un șir de experți din domeniul energetic, anunța Libertatea.ro.…

- In contextul invaziei ruse in Ucraina, NATO va creste masiv numarul soldaților Fortei de Raspuns, a anuntat, luni, 27 iunie, secretarul general Jens Stoltenberg. Oficialul se afla la Madrid, Spania, unde, in perioada 28-30 iunie, are loc summitul Alianței Nord-Atlantice, relateaza agenția Reuters .…

- Potrivit MIPE, documentele care vor fi transmise oficial Comisiei Europene sunt cele aferente PO Transport (POT) cu o alocare de 4,75 miliarde euro, PO Incluziune si Demnitate Sociala (POIDS) cu alocare de 3,36 miliarde euro, PO Educatie si Ocupare (POEO) in valoare totala de 3,48 miliarde euro. Tot…

- Piața imobiliara din Romania are un avantaj prin faptul ca a fost atat de mult timp subdezvoltata, iar faptul ca stocul de locuințe este cel mai slab din Europa ii asigura pe dezvoltatori ca in urmatorii 10-20 de ani va fi nevoie de milioane de locuințe noi, care sa le inlocuiasca pe cele actuale,…

- Relocarea unor companii in Romania, pe fondul contextului actual complicat, poate reprezenta o oportunitate care sa ii incurajeze pe romanii care vor sa revina in tara, afirma presedintele Klaus Iohannis, duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. „Ca in fiecare ultima duminica a lunii mai, celebram…

- Relocarea unor companii in Romania, pe fondul contextului actual complicat, poate reprezenta o oportunitate care sa ii incurajeze pe romanii care vor sa revina in tara, afirma presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj adresat duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. „Ca in fiecare ultima duminica…