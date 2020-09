Romania are o istorie a petrolului de 152 de ani: Ziua Petrolistului. Care a fost primul oras iluminat cu petrol (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Cați angajați au disparut din Uniunea Europeana, din cauza pandemiei. Cel mai sever declin din istorie Numarul angajatilor a scazut cu 2,8% in zona euro si cu 2,6% in Uniunea Europeana in trimestrul doi din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Ziua de 10 august 1951 a ramas in istoria recenta din cauza caniculei nemaiintalnite pana atunci nici macar de cei mai batrani.La data de 10 august 1951 s a inregistrat cea mai ridicata temperatura din Romania: 44,5 deg;C in judetul Braila, la Ion Sion.Cu totii am invatat la scoala ca temperatura maxima…

- Printul Charles de Wales ii indeamna pe romani sa isi petreaca vacantele in Romania si sa descopere „bogatiile de necrezut” ale acesteia, afirmand, intr-un film realizat recent si prezentat marti la resedinta sa din localitatea covasneana Valea Zalanului, ca tara noastra este „admirabila” si „uimitoare”…

- Cu 101 ani in urma, la 3 August 1919, Armata Romana a intrat in Timisoara, la cateva zile dupa instalarea administrației romanești, consfințind astfel unirea Banatului cu patria mama – Romania! Evenimentul a coincis cu ocuparea Budapestei de catre armata romana și alungarea regimului comunist…

- In cursul lunii iulie 2020, ofițerii de poliție specializați pe linia protejarii patrimoniului cultural din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara – Servciul Investigații Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, au recuperat o moneda stater Lysimach…

- Oportunitatea intrarii Romaniei in razboi, la 22 iunie 1941, nu poate fi pusa la indoiala. Evenimentele nefaste din vara anului 1940, in urma carora Romania pierdea mai mult de o treime din teritoriu si populatie, l-au constrans pe generalul Antonescu sa se apropie de Germania cu scopul declarat al…

- Istvan Kovacs (35 de ani) a arbitrat aseara cel de-al șaselea sau Dinamo - FCSB și a patruns in Top 5 „centrali", egalandu-i pe Ion Craciunescu și Marian Salomir. Meciul de ieri a fost unul extrem de important pentru Istvan Kovacs. Arbitrul de 35 de ani a condus cel de-al șaselea sau Derby de Romania,…

- Elevii de clasa XII-a care au dat, azi, examenul de Bacalaureat la Istorie au avut la primul subiect dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza și Unirea de la 1859. De asemenea, la ultimul exercițiu elevii au trebuit sa menționeze o caracteristica a primei Constituții din Romania.La subiectul al doilea,…