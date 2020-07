Stiri pe aceeasi tema

- Necesarul de investitii in infrastructura de transport a Romaniei se ridica la 73 de miliarde de lei in perioada 2020-2030, a afirmat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. El a prezentat, intr-o conferinta de presa, planul investitional pentru dezvoltarea…

- Viziunea Guvernului pentru infrastructura de transport cuprinde un angajament national de alocare anuala a 2% din PIB pentru investitiile din acest sector, respectiv 4 miliarde de euro, dar si o crestere a capacitatii de implementare a proiectelor, a afirmat ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici la 30 iunie, dupa 7 ani de lucrari. Ministrul Transporturilor cere scuze in numele celor 17 ministri din aceasta perioada Moment istoric in Bucuresti. Au inceput testele cu trenul pe prima linie de metrou construita dupa 1989, in Romania, magistrala 5 din…

- Cursele aeriene interne au fost reluate. Spre ce orașe se poate zbura de la București Zborurile interne au fost reluate, luni, spre Iasi, Cluj, Timisoara și Oradea, a declarat ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Potrivit acestuia, dacă anul trecut media zilnică…

- Libra Internet Bank si-a consolidat pozitia pe piata bancara din Romania si a obtinut un profit net de peste 115 milioane de lei, in 2019, cu 20% mai mult decat in anul precedent. Totodata, banca si-a reafirmat rolul de partener cheie pentru fintech-uri si a primit recunoasteri importante pentru calitatea…