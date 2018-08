Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Bulgaria sunt de luna aceasta parte a sistemului de informatii Schengen. Acesta reprezinta o baza de informatii comuna a statelor membre ale Uniunii, utilizata mai ales la controlul trecerii frontierelor Uniunii. Autoritatile romane pot de acum inainte sa consulte, sa verifice si sa transmita…

- Primul tren incarcat cu tiruri care traverseaza Romania și face legatura intre Suceava și Bulgaria a plecat din stația Dornești și va ajunge in localitatea Ruse la ora 16.00. Transportul vizeaza eliminarea traficului greu de pe șoselele din Romania.Un tren special aparținand CFR Marfa a plecat la ...

- Artisti din Germania, Japonia, Niue - Pacificul de Sud si Romania vor concerta, in perioada 25 - 30 iulie, la cea de a VI-a editie a "3 Smoked Olives Island Festival" (3SOF), singurul festival de muzica electronica din tara noastra care are loc pe o insula. Festivalul va avea loc pe o…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE pun la dispoziție aproape 1.300 de posturi destinate românilor.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România,1.247 locuri de…

- KMG International publica cel de-al patrulea raport de sustenabilitate, elaborat in conformitate cu standardele internaționale (Global Reporting Initiative G4), anunțand in acest mod performanțele economice, sociale, de piața și de mediu in zonele strategice de dezvoltare ale Grupului in anul 2017.…

- Cercetatorii romani au șansa de a aplica mai ușor pentru fonduri europene. Programul Orizont 2020, care va deveni Orizont Europa, va facilita accesul la cele doua miliarde de euro destinate cercetarii pana in 2027.

- Un autocar inmatriculat in Romania, avand la bord 48 de pasageri, a fost implicat, joi, intr-un accident in apropierea localitatii Vidin din Bulgaria, 11 romani fiind raniti usor, anunta Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior, romanii raniti au fost externati din spital ...

- Un raport al Eurostat arata ca, exprimat in euro, in semestrul doi al anului 2017, Romania a avut un pret de 3,1 euro per 100 kWh, cu putin sub jumatate din pretul mediu din UE (de 6,3 euro per 100 kWh). Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria […]