Romania are liber de la UE sa injecteze 200 mil. euro in CEC Bank. De ce vrea statul sa capitalizeze cea mai veche banca din Romania Comisia Europeana a stabilit ca planurile Romaniei de a injecta capital in valoare de 200 de milioane euro in CEC Bank, care este detinuta integral de stat, nu implica acordarea unui ajutor de stat, informeaza Executivul comunitar. Comisia a constatat că recapitalizarea va fi realizată în condiţiile pieţei şi, prin urmare, nu implică niciun ajutor de stat în favoarea băncii în sensul normelor UE. CEC Bank este…