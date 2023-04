România are Lege de protecție a arborilor remarcabili Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind protecția arborilor remarcabili, informeaza Administrația Prezidențiala. Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism de evidența și protecție a arborilor remarcabili, precum și stabilirea condițiilor pentru inventarierea, marcarea și taierea acestora cu scopul protejarii acestora, scrie News.ro. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

