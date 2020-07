Pretul energiei electrice din Romania este duminica cel mai mare din regiune, iar importurile se ridicau, in timpul diminetii, la peste 1.000 de MW, potrivit datelor Transelectrica si OPCOM, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul energiei cu livrare duminica, pe piata spot din Romania, este de 32,25 de euro pe MWh, cel mai mare dintre tarile cu care tara noastra este cuplata. In Ungaria, un MWh costa 27,90 de euro, in timp ce in Cehia si Slovacia, se tranzactioneaza cu 26,96 euro. Duminica dimineata, importurile depaseau 1.000 de MW in jurul orei 10.00. Consumul tarii de energie electrica era de…