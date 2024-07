Eurodeputatii romani Victor Negrescu (S&D) si Nicolae Stefanuta (Verzi) au fost alesi, astazi, in functia de vicepresedinți ai Parlamentului European (PE). Victor Negrescu a obtinut 394 de voturi, iar Nicolae Stefanuta 347 de voturi in prima runda de vot. Dintre cele 14 posturi de vicepresedinti ai PE, 11 au fost ocupate in prima runda de […] The post Romania are doi vicepreședinți in PE appeared first on Puterea.ro .