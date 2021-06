România are deja 9 produse alimentare tradiționale în Registrul UE - „Salată cu icre de ştiucă de Tulcea” a devenit marcă protejată Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul de punere in aplicare al Comisiei Europene din data de 28 mai 2021, in cadrul caruia ”Salata cu icre de știuca de Tulcea” a fost inregistrata ca produs cu Indicație Geografica Protejata.Ce este Salata cu icre de știuca de TulceaProdusul „Salata cu icre de stiuca de Tulcea” - Indicatie Geografica Protejata este o crema pe baza de ulei de floarea-soarelui, de culoare alba-galbuie, la prepararea careia se utilizeaza minimum 29% icre, din care minimum 15 % icre de stiuca sarate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

