Stiri pe aceeasi tema

- In scolile primare din Uniunea Europeana exista, in medie, 14 elevi la un invatator, insa clasele din Romania sunt cele mai numeroase, in conditiile in care in anul 2019 erau aproape 20 de elevi la un invatator, in timp ce in Grecia erau 8,7 elevi la un invatator, arata datele publicate marti de Eurostat.…

