Romania avea in 2020 un numar de 844.015 exploatatii viticole, adica echivalentul a 37,9% din cele 2,2 milioane de exploatatii viticole care existau in intreaga Uniune Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Marea majoritate a exploatatiilor viticole din UE sunt foarte mici, 83,3% dintre acestea avand o suprafata mai mica de un hectar. Acest lucru este valabil in special in Romania, unde o exploatatie viticola are, in medie, 0,21 hectare, cea mai mica suprafata din UE si de peste sase ori mai mica decat media europeana, care potrivit Eurostat este de 1,43 de hectare. In total, Uniunea Europeana…