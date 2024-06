Stiri pe aceeasi tema

- Piața rezidențiala transmite semnale pozitive. Creșterea puterii de cumparare stimuleaza cererea, iar climatul stabil din sectorul de creditare ii incurajeaza pe mulți sa faca pasul final spre achiziție. Locuințele din Romania sunt unele dintre cele mai ieftine din Europa, pana și cel mai mai scump…

- In luna aprilie 2024, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS), rata șomajului a ajuns la 5,3% in forma ajustata sezonier, crescand cu 0,1 puncte procentuale fața de luna precedenta, martie 2024. ”Rata somajului in luna aprilie 2024 a fost, in forma ajustata sezonier, de…

- Masurile propuse de PSD pentru mediul de afaceri au creat un climat economic favorabil pentru antreprenori, stimuland astfel noi investiții și dezvoltarea economica. La aproape un an de cand Marcel Ciolacu a preluat funcția de premier, firmele se afla la cel mai inalt grad de optimism din ultimii 4…

- Semnatarii unei scrisori deschise au cerut o ancheta independenta asupra mobilierului produs in inchisorile lui Lukașenko din Belarus și exportat in UE, inclusiv in Romania. Romania este al patrulea cel mai mare importator din Uniunea Europeana de mobila produsa de deținuții politici ai lui Alexander…

- Prefectul judetului Neamt, Adrian-Vasile Nita, și-a dat demisia, urmand sa candideze din partea PSD pentru functia de primar al municipiului Piatra-Neamt. Adrian-Vasile Nita, prefectul de Neamț de doi ani și juumatate, a marturisit ca a considerat ca este corect sa isi depuna demisia, deși putea sa…

- Guvernanta slaba și deficitul fiscal sunt amenințari la credibilitatea suverana a Romaniei. Daca va continua in acest ritm, vor exista presiuni pentru retrogradarea ratingurilor țarii noastre. Romania s-ar putea imprumuta mai scum de pe piețele financiare internaționale Deși economia romaneasca va avea…

- La nivel mondial, sistemele de sanatate sunt sub presiune financiara din cauza climatului economic volatil, arata raportul OCDE pentru anul trecut. Medicul Florentina Furtunescu, de la Institutul National de Sanatate Publica, spune ca ramane o problema comportamentul populatiei privind controalele periodice…

- In noaptea aceasta, Romania va face trecerea la ora de vara, marcand inceputul unei perioade de lumina mai indelungata in fiecare zi. Incepand cu ora 3:00, ceasurile vor fi setate cu o ora inainte, devenind ora 4:00. Acest obicei, des intalnit in emisfera nordica, este urmat de obicei la finalul lunii…