România are cele mai mici exporturi de cereale din ultimii opt ani Datele de export aferente primelor șapte luni ale anului de marketig pentru cereale 2020 – 2021 (iulie 2020 – ianuarie 2021) indica cel mai slab an din ultimii opt pentru exportatorii de cereale romanești! Aceștia au vandut peste granițele UE in valoare de aproximativ 650 de milioane de euro, in condițiile in care in anul anterior […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

- Ne pastram poziția fruntașa atat in ceea ce priveste productia, cu un total de 2,07 milioane de tone, cat si la suprafata cultivata, cu cele l,22 milioane de hectare, potrivit datelor provizorii anuntate de Institutul National de Statistica (INS).Anul trecut, recolta totala de floarea-soarelui s-a redus…

- La 974.375 de cazuri de COVID a ajuns totalul inregistrat pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 4.000 de infectari adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 97 de noi decese și 1.456 de pacienți la Terapie Intensiva. La ora 13.00, Grupul de Comunicare…

- Productia de cereale din Romania a ajuns in 2020 la 18,968 milione de tone, in scadere cu 37,6% fata de 2019, arata cele mai noi date furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR) la solicitarea News.ro. Productiile de grau si de porumb s-au diminuat si ele cu 37,7%. Productia…

- Productia de cereale din Romania a ajuns in 2020 la 18,968 milione de tone, in scadere cu 37,6% fata de 2019, arata cele mai noi date furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR) la solicitarea News.ro . Productiile de grau si de porumb s-au diminuat si ele cu 37,7%. Productia totala…

- Productia totala de cereale din Romania in 2020 a fost de 18,968 de miliioane de tone, in scadere cu 37,6% fata de 2019, an in care agricultorii au recoltat 30,4 milioane de hectare de cereale, reiese din datele transmise de MADR. Randamentul a inregistrat, de asemenea, un recul de la 5.458 kg/hectar…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița , a explicat faptul ca vaccinul este mai eficient daca rapelul este facut la opt saptamani. Din 10 februarie vor fi deschise 180 de cabinete de vaccinare, iar cei doritori vor fi vaccinați cu AstraZeneca. ”Am ales sa vaccinam la 8 saptamani; arata…

- Sunt contractate in jur de 20 de milioane de doze de vaccin Pfizer si 3,4 milioane de doze de vaccin Moderna Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea (CNCAV) impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a afirmat ieri ca, pana in prezent, in Romania, au fost vaccinate…

- Recensamantul populatiei si locuintelor se va desfasura in perioada 1 februarie – 17 iulie 2022, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistica. Potrivit unui comunicat al INS, in 2021, atat in Romania, cat și in celelalte statele membre UE era programata desfasurarea Recensamantului Populației…