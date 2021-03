România are cel mai scăzut procent de cetăţeni care obţin informaţii de pe site-urile autorităţilor publice Romanii sunt urmați in clasament de cetațenii din Italia și Bulgaria (ambele 19%). Cele mai mari ponderi de persoane care au folosit site-urile web ale autoritaților publice pentru a obține informații in ultimele 12 luni au fost inregistrate in Danemarca (89%), Finlanda (85%), Olanda (81%) și Suedia (79%). In 2020, 47% dintre persoanele din UE in varsta cuprinsa intre 16 și 74 de ani au obținut informații de pe site-urile autoritaților publice, in ultimele 12 luni anterioare sondajului. Aceasta pondere a crescut substanțial in comparație cu 2008, cand era de 33%, precizeaza Eurostat . Cetațenii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

