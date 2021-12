Stiri pe aceeasi tema

- “In perioada 1.I – 31.X.20 21 comparativ cu perioada 1.I – 31.X.20 20 , in termeni nominali, cifra de afaceri din s erviciile de piata prestate in principal intreprinderilor , serie b ruta, a crescut pe ansamblu cu 1 7 , 3 %, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din: activitatile de…

- Daca pe unii producatori cei doi ani de pandemie i-a franat, Betak intra in 2022 cu motoarele turate și mai mult, cu o cifra de afaceri cu peste 50% mai mare decat anii trecuți. Betak se pregatește sa vina pe piața in 2022 și cu un super-parapet. Producatorul Betak nu s-a odihnit deloc in acești doi…

- Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 26,8% in luna octombrie fata de aceeasi luna a anului trecut, in timp ce in cazul industriei energetice avansul este de 74,71%, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Fata de luna septembrie…

- BD Lemntech, companie cu capital privat 100% romanesc, jucator pe piata productiei publicitare si a amenajarilor, a anuntat luni ca a investit din surse proprii un milion de euro intr-o linie de finisare inalt tehnologizata si vizeaza o crestere cu 30% a cifrei de afaceri. "BD Lemntech, companie…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna septembrie 2021 comparativ cu luna august 2021, o crestere de 2,7% atat in Uniunea Europeana (UE) cat si in zona euro, dupa un avans de 1,1% in luna august fata de luna iulie, arata datele publicate joi de Eurostat. Conform…

- ”ING Bank Romania a acordat un credit de 15,5 milioane de euro companiei cu capital privat romanesc Gersim Impex – cel mai mare distribuitor de telefoane mobile si tablete de pe piata locala”, a anuntat marti banca. La finalul lunii septembrie 2021, ING a deschis conturile companiei Gersim si a oferit…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat o scadere de 3,4%, ajungand la 44,4 miliarde de lei in 2020, fiind totuși cu 14,5% mai mare decat cea din 2016, potrivit studiului anual KeysFin „Sectorul agricol din Romania“. Pentru anul 2021, analiștii KeysFin estimeaza revenirea sectorului…

- “In luna august 202 1 , preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au cresc ut cu 1 , 5 % fata de luna i u l ie 202 1 . In luna august 202 1 , comparativ cu luna august 20 20 , preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au cresc ut cu 1…