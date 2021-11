Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai mare creștere economica in trimestrul III, in comparație cu perioada similara a anului trecut, de 8%, conform datelor furnizate marți de Eurostat. Romania este urmata de Ungaria, cu o creștere de 6,1%, de Lituania cu 6% și Danemarca cu 5,4%. Creșterea economica a Poloniei este…

- In trimestrul doi din 2021, angajatii din Uniunea Europeana cu varsta intre 20 si 64 de ani au lucrat in total cu 3% mai multe ore la locul lor de munca principal, comparativ cu precedentele trei luni, fiind inregistrate cresteri in toatele statele membre UE, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Analisti de date, operatori de roboți, software developers, specialisti Big Data, experti in digital transformations, profesionisti in digital sales si marketing online, inovation creators, supraveghetori de calitate. Sunt doar cateva dintre joburile din noul val tehnologic care pentru multi dintre…

- Lucrarile de constructii au scazut in Uniunea Europeana in luna august, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai mare declin al lucrarilor de constructii atat de la o luna la alta cat si in ritm anual, arata datele publicate, marti, de Eurostat, informeaza Agerpres. Conform acestor…

- Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari de 2,2% in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu primul trimestru, iar in Uniunea Europeana PIB-ul a crescut cu 2,1%, in conditiile in care doar doua state membre au inregistrat o contractie a economiei, arata…

- Ministrul economiei din Spania, Nadia Calvino, a anuntat, la la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, ca Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din ultimul deceniu, informeaza Agerpres…

- Analistul economic Petrișor Peia explica aceasta situație, in cadrul emisiunii ‘’Deschide lumea’’: ,,Produsul intern brut este totalitatea valorii adaugate produsa pe un teritoriu national, intr-un an. Din ratiuni statistice, el se calculeaza in fiecare timestru si se anunta in aceasi zi, in toata regiunea…

- Inflația in UE a crescut la 2,5% in luna iulie 2021, de la 2,2% in perioada precedenta. Cele mai ridicate rate sunt in Estonia, Polonia, Ungaria, Lituania si Romania, arata Eurostat. Aceasta a scazut in...