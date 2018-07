România are cea mai ieftină energie din zonă și este exportator net de câteva zile. Cât va dura minunea? Semnalul ieftinirii energiei electrice in piata pentru ziua urmatoare a fost dat inca de saptamana trecuta, cand pretul mediu a avut a scadere de peste 11 procente prin comparatie cu saptamana anterioara, inregistrandu-se o medie de 216 lei/MWh. Asta in conditiile in care energia eoliana a avut o contributie foarte slaba in totalul productiei, iar lider s-a mentinut in continuare Hidroelectrica cu circa 40% din total. Prima zi a acestei saptamani a adus insa o noua majorare de pret in piata Spot si am fost tentati sa credem ca trendul de crestere va ramane constatnt, mai ales ca vantul a lipsit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

