Testul il puteți face singure, acasa In Romania mor cele mai multe femei bolnave de cancer de col uterin din Uniunea Europeana. In fiecare zi, șase reprezentante ale sexului frumos se sting ca urmare a complicațiilor acestei maladii, iar alte noua primesc diagnosticul terifiant. Pentru a ajuta femeile sa previna imbolnavirea, specialiștii au lansat testul „Easy HPV Test”, care are o precizie de aproape 100% in depistarea virusului papiloma uman (HPV), responsabil de apariția acestui tip de cancer. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 476, ediția print Cancerul de col uterin este o forma…