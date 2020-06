Stiri pe aceeasi tema

- Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului va fi prelungita pana la data de 31 decembrie, in situatiile in care aceasta expira pe perioada starii de alerta, a anuntat, vineri, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. El a precizat ca in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat vineri, ca in sedinta de joi seara a fost adoptat un memorandum pentru implementarea programului SURE prin care Romania poate avea acces la cinci miliarde de euro pentru cheltuieli facute in timpul starii de urgenta si al starii de alerta.…

- Cum va arata Romania din 15 mai, cand intra in stare de alerta. Purtarea maștii devine obligatorie, mall-urile și restaurantele raman inchise, programul angajaților de la stat va fi decalat, pentru a evita aglomerația Guvernul a adoptat, luni, un proiect de lege pentru reglementarea situatiei de alerta…

- Guvernul a adoptat, luni, un proiect de lege privind reglementarea situatiei de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta, a anuntat seful Cancelariei prim ministrului, Ionel Danca.Ionel Danca: "Guvernul a adoptat un proiect de lege pentru protejarea vietii cetatenilor si a sanatatii…

- Ionel Danca: Pentru reglementarea situației de alerta, care va fi instituita dupa incetarea starii de urgența și in absența unor reglementari clare de lege in acest context, atat viața romanilor, cat și sanatatea lor fizica ar putea fi puse in pericol. De aceea, Guvernul s-a reunit astazi in ședința…

- Guvernul a adoptat un act normativ prin care unitatile spitalicesti sa poata deconta serviciile medicale prestate pe perioada starii de urgenta la nivelul efectiv realizat, a anuntat vineri seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. ‘Un (…) act normativ a fost adoptat in acest domeniu (al Sanatatii…

- Toti angajatorii care in aceasta perioada au aplicat masura suspendarii temporare a contractelor individuale de munca, avand in vedere efectele epidemiei cu noul coronavirus, se califica pentru primirea ajutorului de somaj tehnic, care se va aplica pe perioada starii de urgenta."In noua forma propusa…

- Ministrul muncii Violeta Alexandru a anunțat ca procedura de acordare a ajutorului de stat pentru șomaj tehnic a fost simplificata printr-o ordonanța de urgența aprobata joi. La randul sau, Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului, a spus ca ajutorul a fost extins pentru toate tipurile de companii…