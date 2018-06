Stiri pe aceeasi tema

- Din totalul de deseuri, 56- este materie organica, 9,9- hartie si carton, alte 9,9- reprezinta deseurile din plastic, apoi 4,1- sticla, 2,3- metal si 17,8- alte tipuri de deseuri. Din acest total, Romania recicleaza doar 3-, fiind al doilea cel mai scazut nivel din Uniunea Europeana. Cel mai scazut…

- In judetul Prahova se vor produce autobuze electrice Foto: Simona Uta. În judetul Prahova se vor produce autobuze electrice, începând de anul viitor. O societate cu capital chinez va investi 100 de milioane de euro si va crea 250 de locuri de munca. Prezent astazi…

- Trei din patru mașini de la noi sunt mai vechi de 10 ani. Vârsta parcului auto a crescut alarmant în ultimii doi ani, când s-au înscris în circulație peste un milion de mașini, 90% dintre ele, fiind second hand, scrie stirileprotv.ro. Așa se face ca avem acum peste 5,7…

- In politica romaneasca, una dintre temele recurente este implicarea miliardarului George Soros in afacerile interne ale țarii noastre. Ce putere a caștigat investitorul? Cum acționeaza? Ce formație politica susține? Aceste intrebari revin in atenția guvernanților. Un jurnalist aduce mai multe informații…

- Compania Ford a anuntat astazi ca investeste suplimentar 200 de milioane de euro și va deschide 1.500 de locuri de munca noi la uzina sa din Craiova, Romania. Motivul: productia unui al doilea model, numele caruia ramane deocamdata un secret.

- A inceput receptia de la Palatul Cotroceni unde vor sta fata in fata Klaus Iohannis, Viorica Dancila si Liviu Dragnea. Recepția oferita cu prilejul Zilei Europei are loc in contextul disputelor intre Guvern și președintele Klaus Iohannis. Este prima intalnire a celor trei dupa ce presedintele…

- Societatea Nationala a Sarii (Salrom), singurul producator de sare din Romania, a inregistrat anul trecut un profit net de 74,29 milioane lei, de 2,5 ori mai mare decat in anul anterior, la o productie de 2,34 milioane de tone de sare, a anuntat vineri compania. Despre Salrom, Victor Ponta a spus…

- CCC, cel mai mare retailer de incaltaminte din Europa de Est, a anuntat ca va plati 33 de milioane de euro pentru a achizitiona integral Shoe Express, care comercializeaza in Romania produsele brandului...