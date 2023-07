Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,4% in iunie, de la 7,1% in mai, in timp ce Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de Oficiul European…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 7,1% in mai, de la 8,1% in aprilie, in timp ce Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Letonia, Estonia, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate vineri de

- Dupa „șapte luni consecutive de scadere“ a prețurilor cerealelor pe piața europeana, se constata și o scadere a inputurilor. Odata cu triplarea prețului ingrașamintelor in 2022, producatorii de cereale și-au cumparat azotul pentru campania 2023 la aproximativ 770 de euro pe tona, ducand costul de producție…

- Agricultorii romani vor participa marti, la Bruxelles, la manifestul fermierilor si cooperativelor organizat de Grupul de la Visegrad extins, nemultumiti de problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agroalimentar in contextul conflictului din Ucraina. Manifestatia se va desfasura…

- Agricultorii romani vor participa astazi, la Bruxelles, la manifestul fermierilor si cooperativelor organizat de Grupul de la Visegrad extins, nemultumiti de problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agroalimentar in contextul conflictului din Ucraina .Manifestatia se va desfasura…

- Ministrul Finanțelor a dat speranțe acum pe final de mandat ca are in plan rediscutarea prețurilor la gaze și energie, dupa ce au aparut și datele Eurostat din care reiese clar ca țara noastra a avut cele mai mari tarife din Uniunea Europeana (UE) pentru populație. Promisiuni sunt, doar ca nu sunt bani…

- Masurile exceptionale agreate de Comisia Europeana cu Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia vor permite doar tranzitul cerealelor ucrainene spre alte state, afirma diplomati din Uniunea Europeana citati de site-ul Politico.eu.Conform diplomatilor europeni citati, Romania, Bulgaria, Ungaria,…