- Marja de rafinare pentru rafinaria Petrom dela Brazi a fost, in al doilea trimestru al acestui an, de 6,72 dolari pe baril, potrivit OMV. Marja de rafinare calculata de OMV pentru rafinariile din grup (nu este precizat daca este inclusa aici rafinaria din Romania sau este exclusa) a fost, in aceeasi…

- Romania are un miliard de euro si nu este vorba de aur sau valuta ci de o fabrica ridicata in perioada comunista, care a devenit la un moment dat singura din Europa care producea asa ceva, potrivit capital.ro. A fost un motiv de mandrie al epocii Ceausescu si o povara a guvernarilor postrevolutionare.…

- Germanii de la B Braun incep lucrarile la fabrica de solutii perfuzabile din Sanandrei din judetul Timis, o investitie greenfield de 120 de milioane de euro, anuntata inca de anul trecut, care va genera 250 de locuri noi de munca. Suprafata fabricii va fi de 37.000 mp. „Motivele pentru care…

- In data de 7 mai, peste o treime din consumul national de energie electrica a provenit de la turbinele eoliene. Romania a fost prima tara din Europa la acest capitol, cu o pondere a eolienelor in consum de aproape cinci ...

- Timp de cateva zile, cadre didactice de la Școala „George Tutoveanu” Barlad s-au aflat in Turcia, vizita facand parte dintr-un proiect educațional la care partenere sunt școli din Romania, Luxemburg, Germania, Grecia, Turcia și Cehia. In intervalul 15-19 aprilie, cateva cadre didactice de la Școala…

- Infrastructura si educatia sunt esentiale pe termen lung, veste buna dat fiind ca in materie de modele economice de urmat, Romania nu trebuie sa inventeze nimic, ci doar sa se uite in jur la economiile mai dezvoltate, sa aleaga ce i se potriveste si sa aplice, crede Marcel Martin, group supply chain…

- Unitațile de producție a autoturismelor din Europa au asamblat anul trecut circa 17 milioane de unitați, depașind pentru prima data valorile anterioare crizei din 2007. Cu o producție de 364.654 de mașini, Romania ocupa ...

