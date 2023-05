România are 80.000 de bogaţi şi 1.462 de superbogaţi The Knight Frank Wealth Sizing Model publicat recent arata ca Romania are 79.989 de persoane cu averi mai mari de un milion de dolari in 2022, fața de 80.818 persoane in 2021, dar numarul acestora este estimat sa ajunga la 107.221 persoane in 2027, aproape dublu fața de anul 2017 cand erau 59.797 bogați. In ce privește superbogații Romaniei, respectiv persoane cu avere neta mai mare de 30 de milioane de dolari, raportul arata ca anul trecut numarul acestora era de 1.462 persoane, mai mic decat in 2021 cand erau inregistrate 1.679 persoane. Raportul estimeaza insa ca in 2027 numarul romanilor superbogați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Eximbank, Mircea Ionuț Costea, cumnatul secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a fost condamnat ieri la inchisoare dar este de negasit in Romania. Mircea Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, a fost condamnat ieri la șase ani de inchisoare cu executare in dosarul…

- O comemorare a avut loc miercuri, la monumentul funerar din localitatea Mihailesti, unde in urma cu 19 ani a avut loc unul dintre cele mai grave accidente produse in Romania, explozia unui camion incarcat cu azotat de amoniu in urma careia 18 persoane si-au pierdut viata, printre care si sapte pompieri…

- Cinci persoane din Romania, intre care un deputat, dar si doua firme sunt acuzate ca ar fi fraudat fonduri europene. Se estimeaza ca a fost adus un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. ”Saptamana trecuta, Parchetul European (EPPO) din…

- Hotelul Ramada din Brașov, clasificat la patru stele, este scos la vanzare. Proprietarul, Petrica Hogea, unul dintre cei mai discreți oameni de afaceri de la noi, cere pe el suma de 13,5 milioane euro. Hotelul dispune de un total de 113 camere și apartamente, dotate conform standardelor internaționale,…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta. Luna trecuta, pensia medie din țara noastra a fost de 1.960 de lei. Din totalul pensionarilor, 681.369 aveau perioade lucrate in agricultura, pensia…

- In saptamana 3 – 9 aprilie, la ATI erau 137 de pacienți diagnosticați cu Covid-19 și din aceeași cauza au fost raportate 44 de decese, transmite Ministerul Sanatații. Potrivit Ministerului Sanatații, intre 3 și 9 aprilie, au fost inregistrate 6.066 de cazuri noi de persoane infectate cu Sars-Cov-2,…

- ”In trimestrul IV 2022, numarul mediu de pensionari a fost de 4.992.000 persoane, in scadere cu 4.000 de persoane fata de trimestrul III 2022; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.604.000 persoane, in creṣtere cu o mie persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie…

- Romania are aproape 91.500 de milionari in dolari, potrivit Ziarului Financiar. Dintre acestia, 2% sunt considerati foarte bogati, cu averi de peste 30 milioane dolari fiecare. Romania are aproape 91.500 de milionari in dolari, adica persoane a caror avere depaseste pragul de un milion de dolari,…