România are 35 de noi staţiuni turistice de interes local Pana la acest moment, in Romania sunt atestate 54 de statiuni turistice de interes national si 147 de interes local. „Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 28 decembrie a.c., Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes local si privind modificarea art. 2 si anexei nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice”, anunta Ministerul Antreprenoriatului si turismului. Pe termen mediu si lung, atestarea acestor localitati ca statiuni de interes local va crea un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

