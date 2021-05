Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de luni, 31 mai, in țara vor mai sosi inca un milion de doze de vaccin Pfizer-BioNTech. Insa Guvernul Romaniei pregatește cadrul legal, printr-un act normativ elaborat de Ministerul Sanatații, pentru a putea exporta, contra cost, cantitatea de vaccinuri AstraZeneca pe care țara noastra…

- • Saptamana viitoare, la Ploiesti se va deschide și primul centru de tip drive-through N. Dumitrescu Conform informațiilor furnizate de catre reprezentantii Direcției de Sanatate Publica Prahova, pana miercuri, 19 mai, ora 21:30, in județul Prahova au ajuns 273.573 de doze de vaccin anti SARS-CoV-2,…

- De la debutul campaniei de vaccinare, țara noastra a primit 10.689.069 de doze de vaccin anti-Covid. Baciu a amintit ca, saptamana aceasta, in Romania au ajuns 697.330 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech. Saptamana viitoare, in țara noastra vor mai ajunge 698.490 de doze de vaccin, iar in cursul ultimei…

- Romania se afla pe locul al saptelea la nivel european privind administrarea in doza completa a vaccinurilor anti-COVID si pe locul al XIX-lea la nivel mondial, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. El a precizat ca Romania a receptionat, pana in prezent, 10.689.069…

- Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat astazi ca Romania se afla pe locul sase la nivel european la vaccinarea cu doza completa si pe locul 18 la nivel global. „Toate activitatile de pana acum claseaza Romania pe locul sase, daca este sa ne uitam la vaccinare cu doza completa,…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, spune ca in luna mai Romania urmeaza sa primeasca o cantitate de 6 milioane de doze de vaccin anti-coronavirus. Vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea spune ca cele mai multe vaccinuri care vor fi…

- Romania va oferi Republicii Moldova inca 132.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de premierul roman Florin Cițu. Vaccinul este achiziționat de Ministerul Sanatații de la București și va fi livrat de catre Compania "AstraZeneca".

- In martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie vor ajunge in tara peste trei milioane de doze, anunta Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, informeaza Agerpres. Andrei Baciu a precizat ca pana la sfarsitul lunii vor ajunge in tara…