- "Gestionam o criza a pandemiei, vreau sa avem o legislație care sa ne permita sa ne desfașuram activitatea, sa revenim la acele cazuri de 100 și ceva de infectari pe zi. Facem o analiza, facem o propunere spre starea de urgența”, a spus minisitrul Sanatatii. Ministrul Sanatatii, vesti proaste…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a recunoscut ca Romania se afla la un singur pas de un nou val de coronavirus. Potivit acestuia, masurile de relaxare ar fi dus la explozia numarului de noi cazuri de imbolnaviri, iar respectarea recomandarilor este esențiala pentru a nu fi in situația de a reveni la…

- Nelu Tataru susține ca autoritațile din Romania au nevoie de parghii pentru a putea impune carantina, daca va fi nevoie. Ministrul Sanatații a explicat ca daca numarul de cazuri noi va crește și vor aparea focare de coronavirus, localitațile afectate vor intra in carantina, la fel ca in starea de urgența,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca este posibil ca starea de alerta sa ramana in vigoare si dupa 15 iunie, tinand cont de evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive privind prevenirea raspandirii coronaviursului. “Din 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar…

- Imposibilitatea amendarii celor care incalca restrictiile impuse pentru impiedicarea raspandirii COVID-19 in Romania i-a determinat pe unii sa nu respecte masurile de protectie si de distantare sociala. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, atrage atentia ca "pericolul real e o reluare a transmiterii…

- Nelu Tataru a declarat, duminica, la Europa FM, ca aceasta testare isi propune sa evalueze starea de imunizare a populatiei. "Noi avem o testare pe care o facem, prin Institutul National pentru Sanatate Publica si Centrul pentru Supravegherea si Controlul Bolilor Transmisibile pe care o sa…

- ”Noi trebuie sa urmarim acele focare care se nasc in acest moment. Nu mai avem acea transmitere intensa in comunitate, avem focare in caminele de batrani, in caminele de asistați neuropsihic, la personalul care ii ingrijesc pe cei din aceste camine și la personalul medical. Aici trebuie sa venim…

- CONDITII… Ministrul Sanatatii a explicat viziunea sa asupra relaxarii ce va veni in Romania dupa data de 15 mai, data la care presedintele Iohannis ar urma sa ridice starea de urgenta. Nelu Tataru a explicat cum se vor putea mentine anumite restrictii in tara noastra, daca nu va mai exista cadrul legal.…