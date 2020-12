România ar putea să înceapă vaccinarea anti-COVID în data de 27 decembrie Valeriu Gheorghița, șeful Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea, susține ca Romania este pregatita sa inceapa campania de vaccinare anti-COVID in data de 27 decembrie 2020. Primii romani care vor primi vaccinul anti-COVID vor face parte din personalul sanitar care lucreaza in zece dintre spitalele suport COVID-19. Col. dr. Valeriu Gheorghița, șeful Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea susține ca momentul va fi „istoric” in ambele variante – daca va avea succes sau, „puțin probabil”, daca nu va avea succes. Citește și: Alexandru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

